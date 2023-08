"Vicini molesti nella palazzina Acer, temiamo per la nostra incolumità"

Costrette a dormire da mesi in una stanza di 12 metri quadrati in un letto singolo, per cercare di sfuggire ai rumori molesti e al chiasso dell’appartamento di fianco, dove dovrebbe vivere una persona e invece vanno e vengono a gruppi, fino a superare la ventina. Ma non solo: sabato scorso è arrivata anche un’aggressione fisica e, ora, le due donne hanno paura che la situazione degeneri ulteriormente, tanto che hanno presentato pure una denuncia alla polizia. Questa, in estrema sintesi, è la condizione in cui vivono ormai da tempo R.B., insegnante modenese di 48 anni, e sua madre, 77 anni, invalida all’85%. Lo scenario, è quello degli alloggi popolari di viale Verdi. "Ormai siamo esasperate – spiega R.B. – e non sappiamo più cosa fare. Nell’appartamento dirimpettaio al nostro, che è stato assegnato a un’anziana donna marocchina e dovrebbe viverci solo lei, vanno e vengono ormai da mesi, a tutti gli orari, più di una ventina di persone, tra figli (questa donna ne ha ben dieci) e altri amici o parenti. Ho segnalato questa situazione anomala più volte anche ad Acer, ma per ora non sono stati presi provvedimenti. Queste persone non hanno rispetto per alcun condomino e hanno ormai adottato uno stile di vita insostenibile per chi condivide con loro una parete della casa: fanno feste prolungate dal venerdì alla domenica, ma gli altri giorni non va meglio. Inoltre, spostano in continuazione mobili e arredi. Solo per citare gli ultimi episodi di una situazione che va avanti da oltre 6 mesi, sabato 29 luglio, dopo una festa che si prolungava dalla notte precedente, abbiamo chiesto l’intervento della polizia locale. In questa circostanza la famiglia marocchina ha abbassato le tapparelle per simulare l’assenza dall’appartamento. Dopo che i vigili se ne sono andati, le cose sono ulteriormente peggiorate, con risate, sberleffi con tamburelli nei nostri confronti, canti in arabo e giochi con il pallone per molte ore. Sabato 5 agosto, rincasando con mia madre, ho incrociato un gruppo di donne che vive in questo appartamento e sono stata aggredita fisicamente da una di queste, la quale mi si è avventata al collo. Nella stessa occasione, mia madre ha accusato l’ennesimo malore e io sono poi stata portata all’ospedale per un controllo. In seguito ho sporto denuncia alla polizia, ma non è successo ancora nulla e ora abbiamo entrambe paura che la situazione degeneri ulteriormente". Intanto, da Acer spiegano: "In seguito alla segnalazione via pec che abbiamo ricevuto, un ispettore ha fatto un sopralluogo il 17 luglio (2 giorni dopo la pec) e non ha riscontrato anomalie. L’alloggio resta comunque sotto osservazione e saranno effettuati controlli più approfonditi per verificare che sia tutto a norma".

m. ped.