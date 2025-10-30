Vicolo Squallore, esplode il caso: "Uso improprio di una via pubblica da parte di attività commerciali"

"In vicolo Squallore c’è il divieto di fermata con rimozione e a breve verrà ripristinata la segnaletica verticale che era stata rimossa a causa del cantiere che interessava l’edificio in angolo con Emilia e Farini". Lo ha comunicato l’assessore Giulio Guerzoni rispondendo all’interrogazione di Forza Italia e Modena per Modena, illustrata da Piergiulio Giacobazzi sulla sosta irregolare in vicolo Squallore e sull’utilizzo dei marciapiedi come luogo di deposito. Il consigliere ha chiesto, in particolare, quali siano state le contromisure adottate nei 5 anni trascorsi dalla precedente interrogazione e quali siano le contromisure. Giacobazzi ha inoltre chiesto se, rispetto al controllo della sosta in centro storico e dei permessi Ztl rilasciati, sia stato preso in considerazione anche vicolo Squallore, e se si intende "provvedere alla liberazione dei marciapiedi dal materiale illegittimamente posizionato dagli esercenti e con quali tempistiche".

L’assessore Guerzoni ha spiegato che "per vicolo Squallore valgono tutte le regole della Ztl del centro storico". Ma purtroppo in centro storico le regole della ztl. soprattutto per quanto riguarda la osta selvaggia, non vengono per nulla rispettate e le auto vengono parcheggiate per ore e ore ovunque, in via Farini, via Battisti, in piazza Mazzini, in via Blasia e chi più ne ha più ne metta. "La verifica sull’utilizzo improprio dei permessi Ztl – ha proseguito poi Guerzoni – viene costantemente effettuata". Guerzoni ha quindi aggiunto che, "nell’ambito dell’attività programmata della Polizia Locale, vicolo Squallore rientra tra le vie oggetto di controllo durante percorsi appiedati, ma forse sfugge l’uso improprio che viene fatto della via. L’assessore ha quindi spiegato che, nel 2025, la Polizia Locale ha eseguito uno specifico sopralluogo congiunto con Hera e Ufficio Ambiente del Comune al fine di sensibilizzare gli esercenti al corretto conferimento dei rifiuti e a non depositare oggetti o arredi al suolo. "Nei mesi successivi al sopralluogo – ha precisato – sono stati effettuati alcuni passaggi di verifica che hanno dato esito negativo per accumulo di rifiuti al di fuori dei cassonetti e non sono state riscontrate criticità legate ai rifiuti. Nei controlli specifici più recenti della Polizia Locale – ha aggiunto – a luglio e agosto 2025, non è stata rilevata alcuna presenza di arredi straordinari, mentre erano presenti le previste armadiature per copertura dei cassonetti". In replica, Piergiulio Giacobazzi ha ribadito le criticità persistenti in vicolo Squallore, precisando che la sua interrogazione non riguardava gli arredi urbani, ma l’uso improprio dello spazio pubblico da parte di alcune attività che lo trattano come un’estensione privata. Per il consigliere, che ha evidenziato i disagi anche per "decine di turisti obbligati a passare in mezzo a fusti di birra, auto parcheggiate sui marciapiedi, armadi aperti e sgabuzzini esterni", la situazione del vicolo è invariata da molti anni.