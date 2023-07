Videosorveglianza, in arrivo nuovi fondi

Quasi 274 mila euro destinati a progetti di videosorveglianza urbana. Una notizia importante per la sicurezza modenese. Ad annunciare i fondi in arrivo per la nostra provincia sono i consiglieri regionali della Lega, Stefano Bargi e Simone Pelloni che, nel ringraziare il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rimarcano come "ancora una volta la Lega e il governo di centrodestra dimostrino sensibilità e attenzione rispetto ai problemi della sicurezza urbana e dei cittadini di Comuni e province". Il Viminale ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022: i Comuni che riceveranno il contributo dal Ministero dell’Interno in provincia di Modena sono: Mirandola (71.891,72 euro), Castelfranco Emilia (122.500,00 euro) e Montese (79.000,00 euro). "Si tratta di fondi stanziati su base pluriennale dal decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini – spiegano Bargi e Pelloni –, che ha previsto una dotazione di 36 milioni di euro complessivi per il 2022, con domande presentate nel novembre scorso. Fondi importanti che verranno investiti per utili strumenti di deterrenza".