Vie Guicciardini e Venturi, ancora buche e avvallamenti

Spettabile redazione,

anno nuovo, strade vecchie dissestate. Speravo che con il nuovo anno le vie Guicciardini e Venturi avessero ritrovato l’antico splendore del manto asfaltato con gli interventi necessari da parte dell’amministrazione comunale, dopo che nel giugno dell’anno scorso è stata pubblicata la lettera ’Nelle vie Guicciardini e Venturi asfalto rattoppato’. E invece non è così. Sono trascorsi sette mesi e nessuno intervento è stato effettuato e la situazione è evidentemente peggiorata.

Ricordo al sindaco che via Guicciardini ha una percorrenza veicolare e ciclabile non indifferente per cui il dissesto della superficie della pavimentazione stradale genera problemi di sicurezza per gli utenti.

E via Venturi è praticamente impercorribile tanto è devastata da buche, rigonfiamenti, avvallamenti...

Sarebbero pertanto necessari interventi per garantire ai cittadini una circolazione e un utilizzo di dette due vie in tutta sicurezza.

Grazie.

Giovanni