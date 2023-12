Vie per Saltini, Crotti,. Cossetto e Bigarelli

"Con orgoglio, in rappresentanza della Commissione Toponomastica di cui sono membro, è stato raggiunto un comune accordo sulle prossime intitolazioni di spazi ed aree verdi sul territorio comunale". Così Giulio Bonzanini, Lega, commenta i prossimi riconoscimenti: Norma Cossetto, giovane cittadina istriana trucidata e gettata in una foiba; Renato Crotti, imprenditore tra i fondatori del settore tessile di Carpi; Maria ‘Nora’ Bigarelli in Martinelli, imprenditrice e pioniera del tessile; infine, Vittorio Saltini, ex segretario del PCI, ricordato come fautore della cooperazione sociale modenese.