Viene investito mentre attraversa. Gravissimo anziano di 96 anni

Sono gravissime le condizioni di un 96enne investito da un’auto domenica mattina, poco prima delle 11 mentre attraversava la strada in via Strade Bruciate, a Castelnuovo Rangone. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale Terre di Castelli, subito intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica del grave schianto. Pare però che il pedone sia stato travolto dalla vettura mentre si accingeva ad attraversare la strada appunto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove ora si trova recoverato in terapia intensiva in condizioni gravi. Intanto proseguono le indagini della polizia locale per risalire al pirata della strada che giovedì sera, intorno alle 22 in via Statale a Solignano ha travolto uno straniero di circa 50 anni mentre attraversava la strada. L’investitore, infatti, come spiega la donna che per prima ha soccorso la vittima, originaria dello Sry Lanka, è fuggito ad alta velocità senza prestare soccorso. "Eravamo tornati da poco dalla palestra giovedì sera e stavamo per cenare quando ho sentito un fortissimo botto e mi sono affacciata al balcone convinta che ci fosse stato un incidente tra due macchine – spiega la donna. A quel punto vedo un’auto nera con il vetro anteriore tutto frantumato e subito ho cercato di capire cosa potesse essere successo. Voltando lo sguardo a lato della strada, mentre la macchina si allontanava, mi sono accorata che c’era una persona accasciata sul ciglio della strada. Il signore era straniero e non capiva la lingua, aveva un trauma facciale e anche se continuavamo a dirgli di non muoversi. Poco dopo sono arrivati i soccorsi, che hanno caricato il signore". Le indagini sono affidate alla polizia locale. L’uomo è fuori pericolo.

Valentina Reggiani