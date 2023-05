Vigilanza all’esterno delle scuole Patto tra Comune e volontari

Rafforzata la vigilanza all’esterno degli edifici scolastici. Il Comune, ieri, ha infatti firmato una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Guardia di Finanza e il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, volta alla collaborazione nell’attività di vigilanza ed assistenza degli alunni delle scuole. L’attività, svolta a titolo gratuito dai volontari, consiste nella sorveglianzacontrollo, in particolare nelle fasce orarie di uscita degli studenti dagli Istituti cittadini. "Il presidio, l’aiuto agli studenti e i controlli davanti alle scuole – commenta il sindaco Gian Francesco Menani – sono attività indispensabili per garantire la sicurezza degli studenti. Al tempo stesso, però, implicano un grande dispendio di uomini, energie e mezzi della Polizia Locale che potrebbero essere destinati ad altre attività, come il controllo delle strade: ringrazio quindi le associazioni della loro disponibilità a fornire un servizio fondamentale alla comunità".

L’attività richiesta si svolge all’esterno in supporto alle attività già svolte dalla Polizia Locale.