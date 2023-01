"Vigilanza e telecamere Pronto soccorso più sicuro"

L’Ausl ha attivato al Pronto Soccorso del Ramazzini una serie di misure di potenziamento per migliorare la sicurezza di pazienti e operatori. Le iniziative messe in campo sono di vario genere, e in parte sono una risposta alla richiesta di interventi dopo l’escalation di aggressioni al personale sanitario che si sono verificate negli ultimi mesi del 2022. Nello specifico, l’Azienda sanitaria, che già ha all’attivo una stretta collaborazione con le forze dell’ordine locali e provinciali e partecipa ai tavoli prefettizi sulla sicurezza, ha lavorato nei mesi scorsi per il potenziamento della videosorveglianza, che contempla anche una funzione di deterrenza. Inoltre è stata prevista una maggiore e più lunga permanenza in Pronto Soccorso dei servizi di vigilanza con una stanza dedicata dalla quale l’operatore addetto può controllare a monitor quello che accade in varie postazioni. Per garantire poi un intervento tempestivo è stato introdotto un ’pulsante’ per le emergenze. "Si è lavorato anche sul versante organizzativo e con nuove istruzioni operative interne – fa sapere l’Azienda –. L’obiettivo è aumentare ulteriormente il tempo da dedicare al primo contatto col paziente, attraverso interventi a livello gestionale sul front office del triage e con la prossima implementazione del servizio di portineria notturno (quello di via Molinari che resterà aperto h24, ndr). E’ stato ultimato il miglioramento delle informazioni sui tre monitor di sala d’attesa rivolte ai pazienti in carico, per consentire ai cittadini ed eventuali accompagnatori di verificare costantemente il proprio percorso. Inoltre, per fornire supporto e sollievo organizzativo per gli operatori, è stato aumentato il monte ore di presenza in struttura dei coordinatori del Dipartimento di emergenza urgenza". Infine, come spiega l’Ausl, sono stati già realizzati gli interventi formativi e di supporto al personale, sia per la gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti sia con l’offerta di un supporto psicologico individuale per gli Operatori di PS e Servizio emergenza territoriale 118 dopo gli eventi critici. "Registriamo con piacere il rafforzamento delle misure di sicurezza richieste all’Ausl – afferma il sindaco Alberto Bellelli che giovedì ha fatto visita ai professionisti del Pronto soccorso, con l’assessora alla Sanità Tamara Calzolari, accompagnati dalla Direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini e dalla Direttrice sanitaria Romana Bacchi –, e valutiamo positivamente l’aggiunta di un ambulatorio volto ad alleggerire l’attesa dei casi meno gravi".

Maria Silvia Cabri