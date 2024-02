Vigili a processo per tortura

Quattro membri della polizia locale di Sassuolo, nel Modenese – due agenti e due assistenti –, finiranno a processo con le accuse di tortura aggravata, abuso di potere, falsità ideologica. Secondo la ricostruzione fatta ieri in tribunale, a Modena, la sera del 15 ottobre di due anni fa i quattro agenti della polizia locale avrebbero aggredito, proprio all’interno dell’ospedale di Sassuolo, un uomo di 41 anni originario del Marocco e residente nel Reggiano, che era stato trovato in strada in stato confusionale e soccorso dalla Croce Rossa. Le violenze sullo straniero sarebbero avvenute nel pronto soccorso, mentre questi era adagiato su una barella, in condizioni di minorata difesa, secondo quanto ricostruito dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dal direttore generale dell’ospedale di Sassuolo, su segnalazione del primario del pronto soccorso. I quattro vigili sono stati rinviati a giudizio per tortura e per due di loro l’accusa è anche di falso ideologico, perché avrebbero redatto una relazione di servizio falsa. Compariranno davanti al giudice il 7 maggio. Gli avvocati difensori avevano chiesto una sentenza di non luogo a procedere, mentre il 41enne si è costituito come parte civile.