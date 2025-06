Vigili accusati di tortura: due agenti condannati. Assolti gli altri colleghi

E’ stato un processo dibattuto, che ha toccato temi ‘delicati’, come quello che traccia il confine tra abuso di potere e tortura. Ieri, però, è arrivata la condanna a quattro anni di carcere per due dei quattro agenti della polizia locale di Sassuolo imputati nell’ambito per il reato di tortura ai danni di un paziente del pronto soccorso dell’ospedale del distretto ceramico. I reati contestati e riconosciuti ai due agenti erano quelli di tortura e falso e per entrambi il collegio ha disposto cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e dieci anni di provvisionale per la parte civile. Assolti per non aver commesso il fatto, invece, i due colleghi più ‘giovani’, che rispondevano di concorso nel reato di tortura. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a sei anni per i più ‘anziani’ e a tre anni e mezzo per i colleghi, riconoscendo le attenutanti generiche. E durante la requisitoria aveva parlato di comportamento "in un certo qual modo legato a pregiudizio", dal momento che gli imputati – intercettati – facevano riferimento al "marocchino" e non alla persona in quanto tale e aveva ravvisato crudeltà, violenza, accanimento che contraddistinguono quella tipologia di reato, la tortura che lede la dignità umana. Tutto avvenne la sera del 15 ottobre di due anni fa: i 4 operatori aggredirono un 41enne marocchino di Viano, nel reggiano, al pronto soccorso di Sassuolo dove l’uomo era stato trasportato in stato confusionale a causa – dato emerso successivamente - di una crisi ipoglicemica. In quella circostanza – è emerso in aula – i due assistenti per contenere il paziente lo avevano strattonato e immobilizzato con le braccia incastrate nelle sponde della barella. I numerosi testimoni della pubblica accusa, ovvero i sanitari avevano confermato l’aggressività degli imputati nei confronti del paziente. "Accogliamo con soddisfazione la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati – afferma l’avvocato Caterina Arcuri per la parte civile – Si tratta di una decisione equilibrata e coraggiosa, che ha saputo dare ascolto alle prove emerse in aula e fiducia alle testimonianze". La parte offesa non era presente in aula. Poco se non nulla ricordava di quella notte, rimettendosi per questo a giustizia. Soddisfazione è stata poi espressa dai legali dei due agenti i assolti per non aver commesso il fatto. "Siamo ovviamente soddisfatti perché la sentenza riconosce in modo chiaro e perentorio ciò che la difesa ha sempre sostenuto, ossia la loro totale correttezza e la assoluta estremità ai fatti contestati – afferma Vittorio Manes – I due giovani vigili si sono limitati a fare il loro dovere, in modo corretto e senza mai eccedere rispetto ai limiti previsti dalla legge". "Una sentenza che lascia sbigottiti rispetto alla qualificazione giuridica – dichiara infine l’avvocato di uno dei due agenti condannati, Giovanni Tarquini – I fatti emersi nel processo non hanno nulla a che fare con il reato di tortura. Per due c’è il ragionevole dubbio, per gli altri due no. Leggeremo le motivazioni e faremo appello.