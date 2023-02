"Vigili del fuoco, il distaccamento è rimasto ancora senza l’autoscala"

Un bel ‘regalo di Natale’ durato molto poco. L’autoscala dei vigili del fuoco in dotazione al distaccamento di Carpi, rientrata in città a fine dicembre dopo essere stata a Brescia oltre quattro mesi per una manutenzione straordinaria, dopo poco più di un mese è stata spostata a Bologna. Un’odissea che pare non avere fine né conclusione positiva per Carpi che è "un distaccamento superiore, SD4, effettua 1.500 interventi all’anno, ed è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche su Reggio Emilia – afferma Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., sindacato autonomo vigili del fuoco – Come tale dovrebbe essere dotata di ‘mezzi di appoggio’, quali l’autobotte e, soprattutto, l’autoscala".

"Purtroppo si è verificato quello che temevamo – spiega il sindacalista – l’autoscala del distaccamento di Carpi è stata mandata a Bologna. Ovviamente si sa quando va via, ma non si sa quando tornerà; addirittura che la mandino dove c’è la direzione regionale, dopo che espressamente avevamo chiesto al direttore di non spostarcela, è imbarazzante, assurdo. Non appena l’abbiamo messa in servizio a Carpi ce l’hanno chiesta subito, quindi tutte le raccomandazioni, le giustificazioni... È sempre così, da almeno otto anni, siamo di nuovo punto e a capo. Vediamo quanto tempo la tiene Bologna – prosegue Benvenuti – ma in ogni caso sappiamo già che poi ce la ridaranno rotta o comunque con revisioni necessarie da fare, perché finisce sempre così, da revisionare, con i soldi del comando di Modena e dopo, una volta messa in servizio, dalla direzione ce la chiedono. Questo è l’iter procedurale, sempre uguale, non cambierà nulla finché almeno non daranno delle altre autoscale anche agli altri comandi. C’è solo da sperare".

Anche la Cgil vigili del fuoco, per voce del suo referente provinciale Claudio Accorsi, interviene sul punto: "Siamo alle solite ed era prevedibile. Per fortuna, massimo tra un mese, dovrebbero essere assegnate quattro nuove autoscale in Emilia Romagna (su 60 in Italia). Probabilmente il comando di Modena non ne sarà destinatario, in quanto sulla carta prevede un parco già di due autoscale. I nuovi mezzi, almeno, potranno andare a ‘coprire’ delle lacune in regione e questo consentirà una maggiore permanenza a Modena delle due autoscale con la poassibilità di mandare la seconda su Carpi".

"Nel recente intervento fatto a Campogalliano è stato utilizzato il mezzo presente a Modena - conclude Accorsi -. Certo se ci fosse stato bisogno di un’altra autoscala in provincia, avremmo dovuto necessariamente chiedere supporto ad un altro comando. Infine, resta, tra le altre, la problematica di un parco ApS, mezzi di primo intervento, che necessiterebbe di un aggiornamento con mezzi nuovi che sostituiscono quelli del periodo 2005-2006 ancora in linea"

Maria Silvia Cabri