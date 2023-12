Vigili del fuoco,. Pasini in pensione

Angelo Pasini, 60 anni, già due volte sindaco di Guiglia, sindaco vicario di Vignola nel 2020, da ieri è ufficialmente in pensione dai Vigili del Fuoco. Entrato in questo Corpo il 2 aprile 1986, Pasini è arrivato al grado di capo reparto e capo distaccamento di Vignola. "In quasi 38 anni ho sempre fatto soccorso. Ringrazio il Comando di Modena, i colleghi del Turno A e, in particolare, il distaccamento di Vignola. Mi dedicherò ancora alla pubblica amministrazione fino al termine della consigliatura corrente a Vignola, poi si vedrà".