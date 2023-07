"Vigili, sede ancora chiusa: che spreco"

All’indomani del Consiglio comunale dell’altra sera, in cui è stato approvato l’assestamento del bilancio di previsione 2023, è tornato d’attualità il tema della sede distaccata della polizia locale in centro storico, sia per il ritardo della sua apertura, sia per i costi. "Preferiamo le misure di sicurezza attiva – tuona Angelo Pasini, consigliere d’opposizione di Vignola per Tutti - anziché soldi buttati a comprare muri dove collocare scrivanie e persone, ovvero la sicurezza "statica" della Giunta Muratori. La sede di via Posterla è stata "generosamente" acquistata ad un prezzo più alto del valore di mercato, oltre 170.000 euro, perché, si è detto, era praticamente già idonea ad ospitare un presidio di polizia locale. Poi invece passano mesi e mesi ed è ancora chiusa. Ora si mettono in bilancio 90.000 euro per i lavori di adeguamento. Il presidio di polizia locale – conclude Pasini - va mantenuto in municipio, dove già si trova, e da lì gli agenti, anche a piedi, possono agevolmente controllare il territorio compreso il centro storico; 260.000 euro, ad oggi, potevano essere spesi invece in progetti da costruire e condividere con il personale della polizia locale, per avere servizi aggiuntivi negli orari scoperti dei turni di servizio. Peccato".

Dall’altra parte, la sindaca Emilia Muratori replica: "Il costo dei locali di via Posterla è di 150.000 euro, per una superficie di 228 mq; ovviamente questa cifra è stata valutata tecnicamente come adeguata. Mentre il consigliere Pasini parla solo di polizia locale, è opportuno precisare che qui saranno anche ospitati gli uffici della Pro Loco e del Pit, punto di informazione turistica. E’ per questa ragione, trattandosi di locali che dovranno accogliere anche visitatori e turisti, che abbiamo cercato di renderli più accessibili e accoglienti. Per la polizia locale abbiamo pensato altrettanto, prevedendo tra l’altro un bagno e uno spogliatoio. Noi siamo convinti che la polizia locale debba stare in mezzo alla gente, alla comunità. E crediamo che un presidio in centro storico sia quindi un grandissimo valore. Siamo fortemente convinti che sia stato un investimento utilissimo, in un luogo di prestigio. Le osservazioni di Pasini sono imprecise e strumentali".

Marco Pederzoli