Vigili sospesi, il caso ora finisce in Regione

"Si tratta di un episodio tanto grave quanto controverso: bisogna fare chiarezza". Giulia Pigoni porta in Regione il ‘caso’ che ha scosso Sassuolo, e ha visto quattro appartenenti alla Polizia Locale cittadina – due agenti e due assistenti – sospesi dal servizio e indagati con accuse gravissime per fatti che si sarebbero svolti presso il Pronto Soccorso sassolese nell’ottobre del 2021. "Sappiamo tutti quanto sia delicato e difficile il lavoro di chi deve tutelare l’ordine pubblico, ma – spiega la consigliera regionale e comunale Giulia Pigoni, segretaria di Azione Emilia Romagna – non possiamo tollerare alcun episodio di violenza, tortura o abuso di potere". I fatti sono ben noti, e attengono alle condotte assunte da quattro pubblici ufficiali in servizio presso la Polizia Locale nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina trasportato presso il Pronto Soccorso dal personale del 118 dove, secondo gli esposti presentati, sarebbe stato ripetutamente aggredito dai quattro che tuttavia hanno già respinto le accuse. Non troppo convinta dalla posizione "cerchiobottista e attendista assunta dal sindaco Gian Francesco Menani" in proposito, Pigoni chiede che l’Amministrazione comunale sassolese "fornisca la massima collaborazione alla magistratura per l’accertamento dei fatti incriminati, relativi alla denuncia formalizzata dal direttore generale dell’ospedale di Sassuolo" e annuncia di voler portare la vicenda all’attenzione dell’Assemblea regionale con una interrogazione dedicata tesa a fare luce, per quanto possibile, sull’accaduto. "Non voglio certo sostituirmi agli inquirenti che sono chiamati ad accertare la verità – aggiunge Pigoni – ma credo sia necessario fare chiarezza in tempi rapidi sui fatti.

Oltre alle accuse di tortura, anche l’ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico per aver redatto un verbale non corrispondente alla realtà è infatti molto preoccupante e da stigmatizzare. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, senza sconti e senza scudi".

Detto che, ricorda Pigoni, "le gravi condotte contestate coinvolgono solamente i quattro indagati attualmente sospesi dal servizio, che per bocca dei loro legali si sono proclamati innocenti", la consigliera auspica tuttavia "che la verità sia acclarata al più presto per chiudere una pagina comunque buia e triste che ha coinvolto e coinvolge la città di Sassuolo. Siamo stanchi – conclude la consigliera – che la nostra città finisca sulla stampa nazionale solo per episodi negativi: non ce lo meritiamo".

Stefano Fogliani