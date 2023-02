Vigili sospesi a Sassuolo, la vittima non denuncia: "Non ricordo nulla". E loro negano tutto

Tortura, i vigili di Sassuolo negano tutto

Modena, 20 febbraio 2023 – Era incosciente e non si sarebbe accorto di nulla, nemmeno di essere stato torturato. Tanto che non ha sporto querela: "Non ricordo nulla", ha detto agli inquirenti. L’operaio marocchino immobilizzato e picchiato - secondo quanto riscostruito dalla Procura - da quattro vigili urbani di Sassuolo al pronto soccorso, è protagonista e allo stesso tempo spettatore di un’indagine che è già un caso. Gli agenti, interrogati dal giudice, giovedì hanno ricordato l’episodio davanti al magistrato e affermato di aver agito "nel rispetto delle regole". "Non abbiamo torturato nessuno", si sono difesi. Secondo i quattro si sarebbe trattato di un intervento di contenimento di un paziente agitato e aggressivo.

Nell’esposto , invece, i medici poi sentiti come testimoni dai carabinieri, parlano di un’aggressione verbale e fisica durata un’ora nei confonti di una persona in gravi condizioni per una crisi ipoglicemica: "I vigili erano convinti che il nostro paziente fosse nel giro dello spaccio di droga", hanno riferito. A onor del vero - come la stessa Procura evidenzia - l’operaio non ha precedenti per spaccio e non è nemmeno mai stato fotosegnalato, ha un regolare contratto di lavoro e il permesso di soggiorno. Alcuni mesi prima era stato curato nello stesso pronto soccorso sempre per una crisi ipoglicemica.

Da chiarire anche perché la polizia municipale è arrivata al pronto soccorso con due pattuglie. Secondo la Procura, i vigili arrivarono di loro iniziativa mentre secondo la versione degli indagati furono proprio i medici a chiamare aiuto, non riuscendo a gestire il paziente in stato confusionale, il quale aveva anche atteggiamenti aggressivi.

L’avvocato Luigi Zaccaria difende uno dei due agenti reggiani sospeso dal servizio per un anno: "Dal nostro punto di vista i fatti non si sono svolti in quel modo e non c’è stato alcun tipo di violenza. È arrivata una richiesta di intervento da parte del personale sanitario e il mio cliente si è limitato a fare il suo lavoro, ossia un’attività di contenimento di un soggetto che in quel momento era andato in escandescenza, indipendentemente dalle ragioni. Anche perché il mio cliente è un agente e non un medico". Un agente esperto, tra l’altro, con una carriera finora impeccabile come il suo collega a capo dell’altra pattuglia. Gli altri due indagati, invece, sono giovani operatori assunti da poco. "Valuteremo gli atti – si limita a dire l’avvocato Barbara Tassi del foro di Modena, che difende appunto i due assistenti – non è escluso che impugneremo la decisione del giudice".

I legali, insomma, stanno pensando di fare ricorso contro la misura della sospensione.

La contestazione del reato di tortura infatti lascia perplessi gli avvocati proprio in mancanza di lesioni sul paziente. Il referto ospedaliero parlerebbe solo di un gonfiore alla guancia compatibile con il lungo tempo trascorso sulla barella. Sorprende, inoltre, il fatto che la sospensione dal servizio arrivi a un anno e mezzo dai fatti: in questo lasso di tempo i vigili hanno lavorato normalmente senza essere quindi considerati ’pericolosi’ dalla Procura che ora ha ottenuto il loro allontanamento.

L’indagine è comunque ancora in corso anche se - con tutta probabilità - ormai chiusa: il pm potrebbe quindi chiedere presto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati.