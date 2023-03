"Vigili violenti? Ancora tutto da dimostrare"

di Stefano Fogliani

Discussa in Regione, la vicenda suscita altre polemiche a Sassuolo. Si parla ancora del ‘caso’ dei quattro operatori della Polizia Locale sassolese sospesi dal servizio con accuse gravissime per quanto accaduto presso il pronto soccorso cittadino nell’ottobre del 2021: in pratica i vigili sono accusati di aver maltrattato un uomo di nazionalità marocchina, erroneamente scambiato per uno spacciatore. L’accusa parla anche di di falso ideologico per aver falsificato la relazione di servizio. Della vicenda si discute ancora, complice l’interrogazione che Giulia Pigoni, consigliere regionale e comunale, nonché segeretario regionale di Azione, ha presentato in Regione chiedendo di ‘intensificare la formazione pratica delle polizie locali rispetto all’uso della forza secondo i principi riconosciuti sui diritti umani’. Il Sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi ha risposto definendo ‘fondamentale coniugare le funzioni di controllo con i principi di condotta’ e aggiungendo come ‘la polizia deve assolvere le proprie funzioni in modo equo e imparziale e la forza può essere usata solo dove strettamente necessario’, ma la vicenda continua a far discutere e a generare tensioni e prese di posizione anche nette.

Non tanto in Regione, dove la risposta di Baruffi ‘chiude’, almeno per ora, il caso, quanto a Sassuolo, con lo stato maggiore della Lega che prende posizione decisa contro l’iniziativa di Pigoni. "L’interrogazione avrebbe avuto più senso se discussa in consiglio comunale", obietta infatti il leghista Stefano Bargi, anche lui come Pigoni sassolese, anche lui come Pigoni consigliere regionale e comunale, che sui social non usa mezzi termini. "Si sta parlando – scrive Bargi - di un procedimento giudiziario in corso e non di una condanna, tra l’altro su una situazione che non è nemmeno chiarissima, quindi va rispedito al mittente questo atteggiamento accusatorio da "detto non detto" teso ad insinuare una colpevolezza politica della Giunta sassolese. Pigoni – aggiunge Bargi – dice che Sassuolo vede la sua immagine "sporcata" a livello nazionale, ma vorrei ricordare alla collega, e a tutti coloro che sono pronti a strumentalizzare, per cosa era conosciuta Sassuolo a livello nazionale 1015 anni fa. Vi lascio un suggerimento: Braida".

A Bargi, sempre sui social, fanno poi eco altri esponenti cittadini della Lega come l’assessore alle politiche giovanili Sharon Ruggeri (‘un bel tacer non fu mai scritto’) e il consigliere Massimo Iaccheri (‘una questione – scrive - che non riguarda questa maggioranza’) che accusa Pigoni di cercare visibilità portando la questione in Regione, ma soprattutto il sindaco Gian Francesco Menani che scrive ‘certe persone mi fanno proprio pena’.