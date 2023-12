Modena, dramma della vigilia di Natale: trovato agonizzante ai piedi di un cavalcavia

Modena, 24 dicembre 2023 – Dramma a Modena nel giorno della vigilia di Natale: un uomo di circa 60 anni – forse un senza tetto – versa in gravissime condizioni dopo essere precipitato da un’altezza di 5 metri, da un cavalcavia ferroviario.

E’ stato trovato stamattina attorno alle 6 da una pattuglia della polizia locale a Crocetta in via Montalcini, proseguimento di via Nonantolana.

Quando è stato trovato, il 60enne era in stato di semi incoscienza: avrebbe escluso un'aggressione. Potrebbe essere caduto poiché in quel punto il parapetto del cavalcavia è basso e l'uomo potrebbe essersi avvicinato al bordo, perdendo l'equilibrio. Non si esclude ci potrebbe trattarsi di un tentato suicidio ma le indagini sono in corso.

È stato portato dal 118 all'ospedale di Baggiovara, in codice di massima gravità. Si stanno facendo accertamenti su un'eventuale assunzione di alcol e droghe.