’Vignaioli Contrari’ nella Rocca Rangoni. Un viaggio tra le etichette sostenibili

Oggi e domani, nella Rocca Rangoni di Spilamberto, si terrà la nona edizione di ’Vignaioli Contrari’, manifestazione organizzata da Slow Food Valle del Panaro in collaborazione col Comune, che intende celebrare il vino artigianale. Saranno oltre 65 i produttori provenienti da diverse regioni d’Italia e perfino dall’estero, che offriranno al pubblico un viaggio tra vitigni autoctoni e pratiche enologiche sostenibili, biologiche e biodinamiche, con più di 400 etichette in degustazione. Per l’edizione 2025 torneranno anche i laboratori e le masterclass, nella ex-chiesa di Santa Maria degli Angeli.