Vignola, assistenti civici davanti alle scuole

Gli automobilisti troppo "comodi" che creano colonne di auto per andare a portare o a prendere i loro figli a casa da scuola, troveranno con la ripresa delle scuole, dal 9 gennaio prossimo, un alleato in più per fare rispettare le regole della civile convivenza e del codice della strada. Dopo avere frequentato un apposito corso tenuto dalla polizia locale dell’Unione, debutteranno infatti in servizio, nei plessi delle scuole elementari e medie, gli "assistenti civici", ovvero volontari che saranno di ausilio agli agenti di polizia locale. Muniti di pettorina di riconoscimento, questo gruppo oggi composto da 14 persone (ma già altri sono in lista d’attesa per farne parte, ovviamente dopo adeguata formazione) sorveglierà nello specifico i plessi scolastici delle elementari Barozzi, Calvino, Mazzini e Moro, nonchè le medie Muratori, durante gli orari di entrata e uscita degli alunni.

Naturalmente, essendo volontari, non potranno elevare sanzioni, ma saranno appunto di supporto alla polizia locale, che continuerà a essere presente in loco e che potrà, essendo più libera dalla sorveglianza agli studenti, sanzionare eventuali comportamenti scorretti.

Il progetto è stato presentato ieri in conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del sindaco Emilia Muratori, del comandante della polizia locale Pierpaolo Marullo, delle dirigenti vicarie delle Muratori e della Direzione didattica, rispettivamente Laura Bruzzone e Cinzia Alini, nonché degli stessi volontari civici.

Il comandante Marullo lo ha ben specificato: "L’intento di questo progetto non è affatto sanzionatorio. Il nostro obiettivo, infatti, non è sanzionare tutti i veicoli che parcheggeranno in doppia fila perché gli agenti saranno ora più liberi, ma essere incisivi sul rispetto delle regole. Insieme, siamo sicuri che questo cambiamento culturale può essere possibile".

Ovviamente, se dopo qualche richiamo la stessa persona continua a non osservare le regole, arriveranno anche le multe. La sindaca Emilia Muratori ha commentato: "Ancora una volta il mondo del volontariato si dimostra una parte fondamentale della nostra comunità". Soddisfatte del progetto Bruzzone ("il progetto risponde a nostre richieste di aiuto") e Alini ("è bellissimo vedere oggi queste forme di apertura e collaborazione"), mentre a nome degli assistenti civici Lucio Minozzi ha aggiunto: "Fare volontariato fa bene agli altri e a noi. Faremo tutto il possibile per dare il meglio". Marco Pederzoli