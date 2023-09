Vignola, biciclettata popolare aperta alle famiglie

Domani mattina è in programma la 43^ edizione della tradizionale Biciclettata Popolare, con partenza e arrivo all’ex mercato ortofrutticolo. Il percorso, della lunghezza complessiva di 15 chilometri, si snoderà tra le strade vignolesi attraversando le "basse", per giungere nella zona artigianale. L’iniziativa è adatta sia ad adulti sia a bambini, famiglie e gruppi di amici. Dopo alcuni anni di pausa, quest’anno sarà di nuovo possibile, al termine della manifestazione, rifocillarsi al "Pasta Party", nell’area interna dell’ex mercato. Non mancherà la tradizionale lotteria, con in palio una bicicletta, oltre a premi offerti dalle aziende collaboratrici e a tantissimi gadget per i più piccoli. L’organizzazione e la gestione della manifestazione sarà a cura delle associazioni ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola – Settore Ciclismo e del Comitato Gemellaggi e Città Amiche, da anni partner consolidati. E’ possibile iscriversi fino a oggi presso il Centro nuoto o, come di consueto, sul posto anche domani. L’iscrizione è gratuita per i minori di 12 anni, così come il pasta party per i minori di 6 anni. Per gli altri è previsto un contributo di 3 euro per la biciclettata, di 12 euro per la biciclettata e il pasta party, di 10 euro per il solo pasta party. La giornata di domani, che inaugura la seconda edizione della "Settimana dello Sport e Benessere" organizzata dall’amministrazione comunale, proseguirà al Centro Nuoto, dove dalle 15 in poi l’ingresso sarà gratuito con la possibilità di testare le attività acquatiche proposte dal Circolo Polivalente Olimpia e dal Nuoto Sub Vignola. Alle 15,30 la sindaca Emilia Muratori taglierà il nastro della vasca esterna da 25 metri, completamente rinnovata.

m. ped.