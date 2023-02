Vignola, calano le imprese "Ma qui va meglio della media"

Anche a Vignola, sia nel lungo periodo (gli ultimi 15 anni) sia nel breve (l’ultimo anno), il numero delle imprese è in calo. Tuttavia, questa tendenza alla diminuzione è circa la metà rispetto alla media provinciale (-3,2% Vignola, - 6,3% in provincia). Sono questi alcuni dei dati che la sezione vignolese di Lapam ha presentato in questi giorni all’amministrazione comunale, durante l’incontro del consiglio di sede. E’ dunque una situazione tra luci e ombre quella che emerge, visto che, sempre secondo l’Ufficio Studi Lapam, "al 31 dicembre 2022 erano 2.280 le imprese attive nel comune di Vignola, di cui 679 artigiane. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero di imprese è calato lievemente dello 0,8%". "A Vignola – interviene Antonio Bellettini, segretario della sede Lapam di Vignola – l’andamento del numero di imprese attive sul territorio è dunque migliore rispetto alla media provinciale e anche a ciò che sta avvenendo fuori provincia. Dobbiamo però tenere presente che tale andamento, a Vignola come nel resto della provincia e di tutta Italia, è ancora alterato dai vari bonus e sussidi per l’emergenza covid. Il settore più in difficoltà nell’ultimo anno si è rivelato quello del commercio e autoriparazione (17 imprese in meno, pari a un calo del -3,1% secondo lo studio citato, ndr). La propensione verso l’e-commerce e il mancato ricambio generazionale, sono molto probabilmente tra le cause principali di questa situazione". Nel consiglio di sede Lapam, con il presidente della sezione vignolese Davide Gruppi, ha parlato anche dei problemi legati alla raccolta differenziata dei rifiuti. L’assessore Niccolò Pesci ha risposto: "Stiamo valutando modifiche al sistema di raccolta da concordare con Hera".

m.ped.