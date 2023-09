Vignola: Casale sfila a Parigi alla Fashion Week

C’è anche un vignolese tra i modelli protagonisti alle sfilate della prestigiosa Settimana della moda di Parigi, che si concluderà martedì prossimo. Oggi, infatti, scenderà in passerella per un marchio prestigioso (ma il nome è, fino all’ultimo, top secret per vincoli di riservatezza) il 29enne Giovanni Casale, vignolese ormai da qualche anno residente a Barcellona, dove fa l’indossatore, il sommelier e l’organizzatore di eventi. "Sono entusiasta per questa occasione – commenta Casale – poiché in questo modo sento premiati e riconosciuti gli sforzi di anni. La Fashion Week di Parigi è un evento top a livello mondiale nella moda, esserci sarà anche una grande emozione".

m.ped.