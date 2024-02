"Vignola ’Città 30’, il progetto va avanti"

"I test effettuati e il confronto con i cittadini ci confermano che la ’Città 30’ è la giusta direzione da prendere". Così la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, nel corso dell’incontro pubblico dal titolo "Vignola va veloce", tenutosi ieri mattina, ha annunciato la decisione dell’amministrazione comunale di passare dalla fase della sperimentazione a quella dell’introduzione strutturale del limite dei 30 chilometri orari in molte delle strade cittadine. "Le modalità e le tempistiche della misura – chiariscono dal Comune – non sono ancora state definite, visto che l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, si sta ancora confrontando con il Ministero dei Trasporti che ha, da poco, emanato una direttiva in materia che individua le caratteristiche delle strade in cui può essere introdotto il limite dei 30 chilometri orari". Ma la prima cittadina aggiunge: "Procederemo nel rispetto della normativa attuale, ma la decisione è stata presa. Una parte minoritaria delle strade vignolesi rimarrà con l’attuale limite dei 50 chilometri orari, le altre strade saranno ai 30 chilometri orari. Si tratta di un provvedimento preso per tutelare pedoni e ciclisti, con l’obiettivo di diminuire l’incidentalità e rendere più sicure le nostre strade".

m.ped.