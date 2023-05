Vignola, collaboratore scolastico trovato svenuto e ferito alla testa

I carabinieri di Vignola stanno indagando su un episodio che vede vittima un bidello, svenuto con una ferita alla testa. Il collaboratore scolastico, 50enne e ormai da anni in servizio nelle scuole di Marano, è stato trovato privo di sensi lunedì scorso all’altezza di un distributore di carburanti sulla circonvallazione di Vignola, vicino a un semaforo. Pare che all’origine della perdita di conoscenza da parte dell’uomo ci sia una forte botta alla testa. Non è escluso, da parte degli inquirenti, che si tratti di una caduta accidentale, forse per un malore. L’allarme sull’accaduto è scattato nella stessa giornata di lunedì; l’uomo non rispondeva al collega che lo aspettava per raggiungere insieme la scuola. Ora, il 50enne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara. Il sindaco di Marano, Giovanni Galli, ha espresso al ferito auguri di una pronta guarigione.

m.ped.