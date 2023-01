Vignola, festa di sport all’oratorio

Buona la prima per il debutto del torneo di calcio "Don Bosco", che si è disputato domenica all’oratorio. "Nonostante il maltempo – spiega Simone Muratori, uno degli organizzatori – siamo riusciti a portare a termine quella che è stata una bella festa di sport. Le quattro squadre impegnate si sono battute con lealtà e siamo molto soddisfatti per l’andamento di questa prima edizione". Per la cronaca, ha vinto la squadra "Carlo Acutis Gialla", proprio dell’oratorio, che ha avuto la meglio su Valsa, Spilamberto e Carlo Acutis Verde. A premiare il parroco Don Luca. Rinfresco finale per tutti. m.ped.