Evasore fiscale seriale in trappola: confiscati a Vignola beni per un milione e mezzo di euro

Modena, 16 ottobre 2023 – La Guardia di finanza di Modena ha eseguito un decreto di confisca, emesso dalla Corte d'appello di Bologna e divenuto definitivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati in Cassazione, nei confronti di un cinquantenne vignolese, con precedenti per reati fiscali e contro il patrimonio.

Il sequestro riguarda otto unità immobiliari a Carpi, Castelfranco Emilia, Savignano sul Panaro, Zocca e Reggio Emilia, due auto, disponibilità finanziarie, monili, orologi di pregio e lingotti in oro, per un valore complessivo stimato pari a 1,5 milioni di euro. Gli accertamenti, partiti dall'analisi del lungo curriculum criminale della persona interessata, hanno consentito di accertare la netta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati.

Tribunale e Corte d'appello hanno ritenuto sussistente la pericolosità sociale del diretto interessato, in quanto abitualmente dedito a delitti che hanno garantito un profitto e, in particolare, reati di natura economica e finalizzati all'evasione fiscale in un arco temporale di oltre 10 anni. È stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni e la confisca dei beni, ora acquisiti a titolo definitivo dallo Stato