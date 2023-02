Oggi, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, il prof. Alessandro Esposito, referente scolastico per bullismo e cyberbullismo, ha organizzato un flashmob destinato a tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" di Vignola. L’appuntamento è in programma nella centralissima piazza dei Contrari dalle 10 alle 12. Il flashmob, realizzato con la collaborazione dei docenti di musica e delle professoresse d’arte, sarà dedicato alla sensibilizzazione degli alunni sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo attraverso la musica, la danza e l’arte. Gli alunni intoneranno la canzone "Forever... to be free", brano scritto dal prof. Alessandro Esposito, e saranno accompagnati da una coreografia ad hoc. L’attività sarà ripresa dall’alto da un drone per successiva diffusione web.