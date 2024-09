Vignola, fondi per il rilancio del centro

Per il rilancio economico e turistico del centro di Vignola, il Comune si è aggiudicato risorse regionali per effettuare uno studio di fattibilità in merito. A confermarlo è stata ieri la stessa amministrazione comunale, che spiega in una nota: "Il Comune di Vignola si è aggiudicato le risorse, messe a disposizione dalla nuova legge regionale sul commercio, per effettuare uno studio di fattibilità per il rilancio economico e turistico dell’area e della rete commerciale del centro della città. Si tratta di un contributo di 24.500 euro che servirà per presentare, entro il 31 gennaio 2025, uno studio di fattibilità per l’istituzione di un cosiddetto "hub urbano". Entro il 31 marzo, la Regione riconoscerà gli hub urbani che presentano le caratteristiche richieste , da quel momento, il Comune potrà partecipare ai prossimi bandi che la Regione emanerà per lo sviluppo degli stessi hub. "Si tratta – commenta l’assessore al Commercio del Comune, Niccolò Pesci – di una importante opportunità per lo sviluppo del centro e della rete del piccolo commercio locale che, come amministrazione, abbiamo voluto intercettare immediatamente. Ne avevamo discusso con le associazioni di categoria non appena era uscito il bando. Lo studio di fattibilità – aggiungono dal Comune - dovrà contenere l’analisi del territorio, incluse le dinamiche socioeconomiche e la rete commerciale locale, e una valutazione di come le risorse disponibili possano valorizzare l’area dal punto di vista commerciale e turistico".

Marco Pederzoli