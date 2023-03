Vignola, gara ciclistica in ricordo di Gasparini

La sua scomparsa avvenuta lo scorso ottobre ha lasciato un grande vuoto a Vignola e non solo. Ora, il suo nome sarà legato a un evento dello sport che tanto amava: il ciclismo. Domani la competizione ciclistica Gran Premio Fioritura, organizzata dalla US Formiginese con la collaborazione delle società ciclistiche vignolesi, si correrà in omaggio e in ricordo dell’indimenticato Giancarlo Gasparini, medico pediatra, politico e sportivo (il suo idolo era Francesco Moser). La giornata sarà aperta alle 9,45 con la categoria Esordienti (13 anni) per proseguire alle 10,45 con gli Esordienti (14 anni) prima della pausa pranzo. Alle 13,45 la categoria Allievi (1516 anni), poi il gran finale con i ragazzi Juniores (1718 anni) alle 15,45. Il percorso della gara sarà tutto nella zona artigianale di Vignola. Ieri, in municipio, c’è stata la presentazione dell’evento, a cui hanno preso parte tra gli altri i due figli di Giancarlo Gasparini, Stefano e Francesca, i quali hanno ringraziato l’amministrazione e l’organizzazione per l’iniziativa di ricordo e hanno confermato la passione di Giancarlo per eventi come il Giro d’Italia o il Tour de France. Presenti Enzo Varini presidente provinciale della Federazione Ciclismo Italiana, l’assessore Luca Righi, l’organizzatore Valter Girgenti (che ha portato i saluti anche di Mattia Semoli), quindi Benso Baldaccini, l’immancabile speaker Ercole Morselli e l’inossidabile Franco Manzini del Pedale Vignolese. m.ped.