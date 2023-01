Vignola, incontro sulla nuova Coop Sale la tensione

Si terrà lunedì alle 18,30, nella sala consiliare del municipio, l’annunciato incontro pubblico per fare il punto sullo stato del progetto di trasferimento del negozio Coop dal centro commerciale I Ciliegi all’area prospicente la tangenziale. Saranno presenti tra gli altri la sindaca Emilia Muratori, l’assessore alla Legalità e Urbanistica dell’Unione Massimo Paradisi, l’assessore al commercio del Comune Niccolò Pesci; l’amministratore unico di Asp Marco Franchini, l’architetto Paolo Piccinini e l’ingegnere Alessandro Bellettati di Coop Alleanza 3.0. "Acido" il commento dei gruppi di opposizione nell’apprendere la notizia. "Nessun rispetto del Poic provinciale – scrivono in una nota – così come dei requisiti di accessibilitàlocalizzazione previsti dalle norme regionali. Idem per il principio di invarianza idraulica, del piano del traffico inadeguato, della sottovalutazione dell’impatto ambientale ed economico. Incomprensibile un incontro pubblico per un progetto che non rispetta le norme.

Un incontro in orario non agevole per i piccoli negozianti, che subiranno gli effetti negativi di una struttura commerciale di tali dimensioni. D’altronde sono solo dei ’bottegai’, no?".

m.ped.