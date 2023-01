Vignola, installato anche l’ultimo gioco al parco degli Gnomi

Gli operai della Proludic, azienda della provincia di Alessandria che produce e installa giochi e attrezzi fitness outdoor per parchi pubblici, hanno finito di installare l’ultima attrezzatura ludica ancora mancante per concludere le operazioni di completa sostituzione dei giochi per bambini presenti nel Parco degli Gnomi, in via Cornadura a Brodano. I giochi presenti nell’area verde a servizio del quartiere e delle scuole elementari Calvino erano talmente deteriorati che i tecnici della ditta specializzata incaricati delle verifiche periodiche li avevano giudicati ormai irrecuperabili ed erano, quindi, stati rimossi in toto. L’amministrazione ha quindi avviato il percorso per la loro completa sostituzione, in due fasi. Nel 2022 sono state installate un’altalena, un castello con doppio scivolo e arrampicata denominato "La Casa degli gnomi", un tunnel, un’altalena a molla e una talpa, tutti completi di una specifica pavimentazione colorata in gomma antitrauma. Si trattava di giochi pensati per i più piccoli (da 1 o 2 anni in su), ma mancava ancora l’ultimo, pensato per i più grandicelli. Ora è arrivata anche la "Arrampicata origami", adatto a bambini dai 5 anni in su, che attende solo il collaudo da parte di una ditta specializzata, come prevede la normativa vigente. La prima tranche di giochi installati è costata quasi 49mila euro, questo ultimo gioco ha un costo di oltre 26mila euro.

m.ped.