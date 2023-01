Vignola, la vicesindaca: "Superati i disservizi iniziali A regime la nuova organizzazione di raccolta rifiuti"

Dopo i disservizi verificatisi specialmente negli ultimi due mesi dello scorso anno, a Vignola è ora a regime una nuova organizzazione nella raccolta dei rifiuti.

A darne notizia è l’amministrazione comunale, che spiega: "Come si ricorderà, nel mese di novembre, per diversi giorni, utenti vignolesi avevano segnalato ritardi o mancati passaggi nella raccolta porta a porta. Il cambiamento aveva coinciso con una nuova organizzazione interna nelle modalità di raccolta del raggruppamento temporaneo d’impresa guidato da Hera, che si occupa della raccolta. La soluzione individuata è stata messa in pratica a partire dal 1° gennaio 2023, ovvero una redistribuzione dei compiti, interna alle ditte coinvolte, a cui compete la raccolta dei rifiuti nella parte residenziale della città, in centro storico e nelle zone artigianali". La vicesindaca e assessora all’ambiente Anna Paragliola ha aggiunto: "Queste prime settimane di prova pratica della nuova organizzazione hanno dato esito soddisfacente.

Il meccanismo – spiega – ci pare ormai rodato; invitiamo comunque i cittadini o le imprese che riscontrassero problemi a segnalarli comunque a Hera, in modo che si possa eventualmente continuare a migliorare il servizio".

m.ped.