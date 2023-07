Vignola (Modena), motorino in fiamme davanti alla sede del Pd

Vignola (Modena), 10 luglio 2023 - Un ciclomotore è andato accidentalmente distrutto in un incendio questa sera verso le 21,30 in via Giordano Bruno, proprio di fronte alla sede del Partito Democratico di Vignola. A spegnere le fiamme sono intervenuti prontamente gli uomini del Corpo Unico di polizia locale, che hanno utilizzato l’estintore a bordo della loro auto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo proprietario del motorino, residente nella stessa via Giordano Bruno, stava tentando di mettere in moto il suo ciclomotore, quando a un certo punto si è sviluppata una grande fiamma e ben presto un rogo, che ha avvolto l’intero motorino e ha praticamente liquefatto, con il calore che si è sviluppato, anche il contenitore di pile usate che era nelle vicinanze. Il pronto intervento della pattuglia della polizia locale ha appunto evitato il peggio.

Sul posto, avvertiti da diversi cittadini, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Vignola. Non si registrano feriti (il proprietario del ciclomotore, regolarmente assicurato, si è presto allontanato); per la sede del Pd solo i vetri un po’ anneriti dal fumo e dal calore.

m.ped.