"Vignola, necessaria la vigilanza al pronto soccorso dell’ospedale"

Il consiglio comunale di Vignola ha approvato all’unanimità la mozione illustrata dalla capogruppo della Lega, Barbara Badiali (nella foto), e presentata da tutti i gruppi di opposizione, per chiedere all’Ausl di Modena l’attivazione di un servizio di sorveglianza, attraverso la presenza di "personale di vigilanza", al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. La richiesta nasce dopo il grave episodio avvenuto a fine settembre, quando un maranese di 56 anni ha minacciato un infermiere e colpito con un pugno un medico, costringendo alla sospensione temporanea delle attività. La mozione sottolinea la necessità di garantire un ambiente sicuro per il personale sanitario e per i cittadini. "Proteggere chi ci cura deve essere una priorità – dichiara Badiali –. I dati regionali parlano chiaro: nel 2024 il numero complessivo di aggressioni è aumentato dell’11,7% rispetto al 2023, passando da 2.401 a 2.682 casi.

Il 70,3% delle aggressioni è stato segnalato da professioniste donne; il personale infermieristico è più frequentemente coinvolto (59,7%) a seguire i medici (13,6%) e gli operatori socio-sanitari (11,4%)". Il documento approvato l’altra sera impegna il Comune a prendere contatti con i referenti dell’Ausl per valutare la presenza di personale di vigilanza presso il complesso ospedaliero, senza alcun onere per l’ente, e a riferire periodicamente al consiglio sullo stato di attuazione. "Non possiamo permettere che chi lavora per la salute dei cittadini lo faccia temendo per la propria incolumità – aggiunge Badiali –. La sicurezza del personale è anche garanzia di un servizio efficiente e continuo per tutti". L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di tutte le forze politiche. Badiali ha poi concluso: "L’approvazione di questo documento rappresenta un passo concreto verso la tutela degli operatori sanitari nel nostro territorio, se Ausl accoglierà quanto richiesto. In un momento in cui la pressione sul sistema sanitario è elevata, e in cui i dati mostrano un peggioramento del fenomeno delle aggressioni, è essenziale che le istituzioni locali, insieme agli operatori sanitari e ai servizi dell’Ausl, mettano in campo azioni coordinate per garantire un ambiente di cura sicuro e rispettoso per tutti. È necessario assicurare la tutela della sicurezza a ospedali e servizi territoriali (come consultorio, psichiatria, SerT ) tramite un’adeguata dotazione di vigilanza e quant’altro possa servire per scongiurare episodi gravi e pericolosi".

Marco Pederzoli