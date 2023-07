Vignola, Nuova Vasca Media per Bambini e Famiglie

E’ entrata in funzione la vasca media esterna, del tutto rinnovata, del Centro nuoto intercomunale di Vignola. La vasca è stata oggetto di lavori di ammodernamento e adeguamento normativo. Il cantiere aveva preso avvio a novembre 2022 e si è appena concluso, con qualche ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi soprattutto a maggio. Il costo complessivo dei lavori è stato di 317.000 euro, in parte finanziati con un contributo regionale per l’impiantistica sportiva e per la restante parte finanziati con fondi comunali. "Siamo soddisfatti di poter offrire ai bambini e alle famiglie una vasca media completamente rimessa nuovo", commenta la sindaca di Vignola, Emilia Muratori.