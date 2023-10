Vignola, nuove modifiche al progetto Coop. Si riaccende lo scontro

E’ ancora caldissimo il clima, tra opposizione e maggioranza, sulla questione nuova Coop. Ad attaccare è ancora il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, che rileva: "Dopo essersi avvalsi nel consiglio del 26 settembre ’della facoltà di non rispondere’ alle nostre contestazioni di potenziale e reiterata falsità ideologica in atti del progetto di Coop Alleanza 3.0, ora in occasione della scadenza leggiamo da parte dell’amministrazione della terza sospensione e terzo provvedimento di integrazionemodifica del progetto stesso. La legge 24190 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi in 180 giorni, con possibilità di una sola integrazione documentale. Non è stato così nei confronti di Coop Alleanza 3.0 che, in oltre un anno dall’avvio del procedimento, e varie sospensioni e modifiche al progetto, è ancora ben lungi dal rispetto delle norme vigenti. Infatti, è stato ancora una volta rinviato. Attendiamo ora con premura di leggere il progetto del Piano urbanistico attuativo versione 3.0". Replica l’assessore all’urbanistica Niccolò Pesci: "Innanzitutto non stiamo parlando di una conferenza dei servizi, bensì di una conferenza preliminare. L’istanza di rinvio è arrivata da Coop, ovvero da uno dei partecipanti all’accordo. C’è un principio di leale collaborazione: perché non dargli la proroga? Siamo ancora in un ambito di elaborazione. Ora ci sono delle interlocuzioni a livello prettamente tecnico per la valutazione e l’analisi di alcuni aspetti del progetto. Appena arriveranno le integrazioni convocheremo la conferenza". m.ped.