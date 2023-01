Vignola, per l’Epifania visite guidate a Villa Tosi Bellucci

In occasione dell’Epifania, il Comune di Vignola ha organizzato visite guidate a Villa Tosi Bellucci, attuale sede del municipio. La visita è gratuita e le prenotazioni si raccolgono fino al 5 gennaio inviando una mail a [email protected] La fascia oraria in cui si potranno ammirare le opere d’arte e gli affreschi della villa comunale va dalle 16 alle 18. Per i bambini sono previste, in contemporanea, letture a cura della libreria Il Castello di Carta. Villa Tosi Bellucci, dal 1915, è proprietà e sede del Comune di Vignola. Nella stessa giornata, si potrà visitare anche la rocca. Proprio venerdì è infatti in programma l’ultimo appuntamento con "Note di luce", visite guidate in rocca con accompagnamento musicale organizzate dalla Fondazione di Vignola. Si inizierà alle 15; ultimo ingresso alle 18. Ad accompagnare musicalmente i visitatori sarà il Duo Sconcerto. m.ped.