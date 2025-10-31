Vignola Playday. Giochi da tavolo per under 35

Le associazioni che stanno partecipando al progetto di recupero dell’ex macello di Vignola, hanno organizzato una nuova iniziativa per sabato 8 novembre in biblioteca dalle 15,30 alle 18,30. Si tratta di "Vignola Playday", una serie di laboratori e giochi da tavolo, rivolti a giovani fino a 35 anni d’età. L’intero pomeriggio si articolerà in sessioni di giochi da tavolo a cura della cooperativa Ludo Labo di Modena. L’associazione Centum Oculi Aps terrà, invece, un laboratorio su "Design per la creazione di un micro gioco narrativo di promozione sociale – ex macello di Vignola" dove si esplorerà come si possa creare un contenuto di gioco su un tema culturale. Le iniziative saranno anticipate inoltre da una presentazione aperta a tutti, fino a esaurimento posti, sul tema "Come il gioco di ruolo può essere un elemento di promozione sociale". Il pomeriggio sarà addolcito da un rinfresco realizzato dall’associazione Magicamente Liberi Aps. Ai partecipanti verrà donato un gadget realizzato dal Laboratorio cASPita di ASP Terre di Castelli, laboratorio occupazionale di formazione al lavoro per persone con disabilità.

La partecipazione è gratuita e ad accesso libero, ma è necessaria la prenotazione al seguente link https://forms.gle/cZ2p4gQgKcHFmifG9 entro martedì 4 novembre. Le attività di Vignola Playday sono finanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione nell’ambito del bando per i progetti di rilevanza locale Dgr 903/2024.