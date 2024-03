Vignola, regalo di Asp a tutte le 216 dipendenti

Dopo il grande successo riscontrato dall’iniziativa durante la Festa della Donna dello scorso anno, anche per il 2024 l’Asp di Vignola (azienda per i servizi alla persona) ha deciso di fare un omaggio a tutte le proprie 216 dipendenti, comprese le lavoratrici provenienti da agenzie di somministrazione lavoro. Ogni dipendente donna, infatti, oggi riceverà due biglietti omaggio per andare al cinema.

A differenza del 2023, i biglietti potranno essere utilizzati non solo al cinema Bristol di Savignano sul Panaro, ma anche nella sala del cinema teatro Ariston di Castelnuovo Rangone e in quella di Zocca. "Asp – spiega il presidente Marco Franchini – vuole essere sempre molto attenta al benessere delle proprie dipendenti".