Vignola ricorda il dottor Selmi. Una rotatoria in sua memoria: "È rimasto nel cuore di tutti noi"

Un altro vignolese illustre e rimasto nel cuore di tanti avrà da domenica prossima il suo spazio dedicato all’interno della città. L’8 dicembre alle 10 infatti è in programma l’intitolazione della nuova rotatoria realizzata all’incrocio tra via Frignanese e la circonvallazione al dottor Luigi Selmi, fondatore 70 anni fa della sezione vignolese dell’Avis, l’associazione che raggruppa i donatori di sangue e plasma.

In contemporanea, il percorso ciclo-pedonale che si snoda lungo la circonvallazione e raccorda la nuova rotatoria alla ciclabile già esistente che partiva da via Della Repubblica sarà intitolata al Santuario della Beata Vergine della Pieve, luogo di devozione per tanti vignolesi.

Nell’occasione verranno scoperti il monumento dedicato ai donatori di sangue realizzato da Wainer Morandi su idea progettuale di Federico Donini e una targa che ricorda la Giornata della democrazia, tenutasi nel 2018, nel corso della quale era emersa l’idea di realizzare una rotatoria in uno dei punti più critici della viabilità cittadina.

Alla cerimonia prenderanno parte la sindaca di Vignola Emilia Muratori, il parroco di Vignola Don Luca Fioratti, la figlia del dottor Selmi Roberta, il presidente provinciale di Avis Cristiano Terenziani e il presidente della sezione Avis vignolese Fabio Zanasi. "Negli anni – ha commentato la sindaca Muratori - cittadini e automobilisti avevano segnalato, a più riprese, la pericolosità dell’incrocio soprattutto per coloro che vi si immettevano provenendo da via Frignanese o dalla Pieve e non potevano svoltare alla mano".

"Ora sono stati realizzati percorsi protetti per i pedoni e i ciclisti e i mezzi di trasporto hanno accesso alla rotatoria in sicurezza in egual misura qualunque sia la direzione di provenienza" ha concluso poi la sindaca.

Il luogo di ritrovo per domenica è il piazzale del Santuario della Pieve.

