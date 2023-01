Vignola, rinviata all’8 l’apertura al pubblico di Villa Tosi-Bellucci

Per impreviste ragioni tecniche, l’apertura al pubblico di Villa Tosi-Bellucci, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata al pomeriggio di domenica 8 gennaio. Confermata la presenza di Sara Tarabusi (Libreria per ragazzi Castello di Carta), che, nell’atrio della villa comunale, proporrà letture di Giochi di Streghe e Giochi di Fate, adatte per un pubblico di bambini con una età tra i 4 e gli 8 anni. Mentre i bambini saranno impegnati con Sara, gli adulti potranno visitare, con guida, le sale dell’ottocentesca Villa Tosi-Bellucci. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Prenotazioni allo 059 769731.