Vignola, sfigurò con le forbici una donna al centro massaggi Aggressore condannato a 14 mesi

Era agosto dello scorso anno quando un 32enne entrò in un centro massaggi di Vignola, per poi fuggire dopo aver aggredito brutalmente una delle dipendenti. Infatti il giovane colpì la donna con un paio di forbici, sfigurandola: la vittima, a causa del fendente, perse l’occhio. Ieri, a seguito del terribile episodio, al giovane, accusato di lesioni gravissime, è stata applicata una pena di un anno e due mesi di carcere.

Condanna in parte già scontata ai domiciliari dopo essere finito, all’epoca dei fatti, dietro le sbarre. Il 32enne era infatti stato arrestato dai carabinieri di Vignola su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Ad incastrare il responsabile, il Dna estrapolato dai militari del Ris di Parma dalla mascherina chirurgica indossata dall’indagato al momento dell’aggressione. Inizialmente gli inquirenti non avevano escluso neppure la pista della mafia cinese, visto il contesto in cui era maturata l’aggressione e l’efferatezza del gesto. Le indagini avevano poi portato al 32enne, che aveva colpito la vittima, una donna di 50 anni, a seguito di un litigio. In un primo momento Gip e procura avevano incentrato il quadro accusatorio sullo sfregio permanente del volto: alla vittima era stato lesionato il nervo ottico, con la perdita dello stesso e quindi era stata esclusa la possibilità che l’imputato potesse chiedere il patteggiamento della pena. Le indagini difensive, prodotte dall’avvocato Fabio Bazzani, a cui il 32enne si era rivolto, e discusse in udienza preliminare avevano però ‘provato’ come tra vittima e aggressore vi fosse stato un acceso diverbio e come le forbici fossero inizialmente in possesso della donna.

La lite sarebbe scaturita a seguito del mancato pagamento di una prestazione che inizialmente il cliente aveva richiesto, ma di cui non aveva poi usufruito.

Il legale ha evidenziato inoltre una corposa serie di incongruenze nei racconti del personale del centro massaggi.

Ieri, alla fine pm e il gip hanno convenuto sull’applicazione di un anno e due mesi di pena, da scontarsi ai domiciliari.

Valentina Reggiani