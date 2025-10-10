Vignola, si è costituito il comitato della salute

Ora è ufficiale: l’altra sera, davanti a una sala consiliare gremita, è nato ufficialmente il Comitato per la salute dell’Unione Terre di Castelli. "Erano presenti – riferisce Mauro Smeraldi, primo proponente di questa iniziativa - oltre cento cittadini. È la prova che se si parla di problemi reali i cittadini ci sono ancora. Abbiamo costituito il comitato e nominato presidente Massimo Burzacchi, ex operatore sanitario sulle ambulanze (ora in pensione), tuttora volontario a 360 gradi, e principale artefice della collocazione dei defibrillatori nel territorio vignolese. Erano presenti anche un medico del 118 dell’Asl di Bologna e un’infermiera, sempre del 118, che ci hanno spiegato alcuni aspetti tecnici della vicenda che non erano emersi o erano emersi in modo contraddittorio dagli interventi dell’Asl durante il consiglio comunale che è stato organizzato sul tema (quello dello spostamento dell’auto medica a Pozza di Maranello nelle ore notturne e del futuro del Pronto soccorso, ndr). Abbiamo approvato tre documenti. Uno è di natura tecnica, da inviare ai direttori generali e in particolare all’ing. Luca Baldino, per richiedere alcuni documenti indispensabili per capire quali criteri sono stati utilizzati per comporre il piano di riorganizzazione Asl. Un secondo documento è da inviare a tutti i sindaci del Distretto di Vignola, perché rivedano il loro sì al piano di riorganizzazione Asl. Nel terzo documento abbiamo cominciato a raccogliere le firme dei cittadini, per chiedere a tutti gli organi competenti di non procedere alla riduzione del servizio di automedica (118) e di non depotenziare, anzi di rafforzare, il Pronto soccorso. Forse hanno già deciso tutto, nell’ambito di uno scambio di favori tra Comuni e Regione. Ma è dovere dei cittadini provarci". Sempre ieri è intervenuta su questi temi anche Franca Massa, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia (presente l’altra sera alla riunione del comitato), che replicando alla nota dei sindaci dell’Unione Terre di Castelli dell’8 ottobre, ha dichiarato tra l’altro: "I sindaci dell’Unione non dicono nulla di nuovo rispetto a quanto già riportato dal Pd. Se davvero si voleva dire no al piano dell’Ausl, bisognava votare contro la delibera".

Marco Pederzoli