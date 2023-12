Vignola, Smeraldi si dimette: "Venuta meno la fiducia"

E’ rimasto "coperto" fino all’ultimo, non solo reggendo – come sindaco, gli altri assessori e i consiglieri – a un consiglio comunale di oltre otto ore, ma anzi intervenendo più volte specialmente sulla sua materia: il bilancio, visto che era in approvazione quello 2024/26. Poi, ha fatto esplodere la "bomba" verso l’1,30 del mattino, quando stavano scorrendo i titoli di coda di un consiglio comunale fiume. Così l’assessore al bilancio e alla partecipazione Mauro Smeraldi, già sindaco di Vignola dal 2014 al 2017, nella notte dell’altro ieri ha annunciato le sue dimissioni da assessore. Nessuna motivazione è stata fornita durante la sua scarna comunicazione in consiglio. Tuttavia, è facile intuire che qualcosa non stava girando come avrebbe voluto: solo poche settimane fa, proprio sul Carlino, aveva annunciato che gli sarebbe stata conferita anche la delega al centro storico. Invece questo non è mai avvenuto e, anzi, proprio questa sua anticipazione ha probabilmente alzato il livello della tensione in seno alla Giunta. Tanto che poche ore dopo avere dato la notizia al consiglio, al Carlino Smeraldi chiarisce: "Ho ponderato a lungo questa decisione, ma ho scelto di dimettermi perché è mancato un rapporto di fiducia reciproco con la sindaca. Rimarremo comunque all’interno di questa amministrazione come Vignola Cambia, rispettando l’accordo elettorale che avevamo preso prima delle elezioni. Mi dispiace molto avere preso questa decisione soprattutto per i dipendenti comunali, con molti dei quali avevo costruito un ottimo rapporto. E mi dispiace anche per i tanti progetti che avevamo portato avanti, dal bilancio partecipato, a Vignola Città 30, alle strade scolastiche…Ma il Pd – Smeraldi non le manda a dire – nonostante quello che dice non è ancora pronto per il campo largo. Non puoi pretendere che un alleato debba sempre essere ubbidiente alle tue volontà. Una coalizione dovrebbe essere un arricchimento". La sindaca Muratori non raccoglie alcuna provocazione e commenta soltanto: "Desidero ringraziare Mauro Smeraldi per l’importante contributo fino ad ora apportato a questa Amministrazione. Ha svolto un lavoro di indiscussa competenza su Bilancio e Tributi e ha sostenuto convintamente alcune delle azioni più innovative di questa Amministrazione…Apprezziamo la decisione espressa dalla formazione Vignola Cambia di continuare a sostenere questa maggioranza".

Di altro tono il commento dalle opposizioni, che riconoscono però anche l’onore delle armi. Angelo Pasini, a nome dei gruppi di minoranza rileva tra l’altro: "L’amministrazione comunale di sinistra continua a perdere pezzi. Vedremo la pezza…(con riferimento al nuovo assessore, ndr)". E commentando le dimissioni: "Sorprendente! Anche perché si era appena auto proclamato assessore al centro storico. Non siamo mai andati d’accordo con Smeraldi.

Non proprio un real gentleman…Si devono però riconoscere gli studi giuridici, sommati a una capacità dialettica per cui se non sei ben preparato ti porta a spasso".

Marco Pederzoli