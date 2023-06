Vignola, truffò clienti: promotore finanziario condannato a due anni e mezzo

Modena, 14 giugno 2023 – Un promotore finanziario di 53 anni di Vignola è stato condannato in primo grado a due anni e mezzo di carcere, senza sospensione della pena, per aver truffato, tra il 2013 ed il 2018 una ventina di anziani che gli aveva affidato i risparmi di una vita. Il processo si è celebrato con il rito ordinario. La procura di Modena aveva chiesto per il 53enne una pena di sei anni. Fra le vittime anche una donna che aveva affidato al promotore finanziario 400mila euro. Accusato di truffa, l’uomo secondo l’indagine ha messo le mani su centinaia di migliaia di euro, non investendoli come invece aveva garantito alle vittime.