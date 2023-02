VIGNOLA

Il 18 gennaio scorso si è concluso il "percorso partecipato" intitolato "Via Cantelli – Agorà della Cultura".

"Il progetto – spiegano i proponenti – vuole ricreare nella città storica un ambiente di vita e di lavoro in cui sia evidenziata la qualità delle componenti storiche…A partire dalla pedonalizzazione e rifunzionalizzazione di via Cantelli come una vera e propria Agorà, la limitazione dell’accesso delle auto si estende all’intero centro, liberandone le vie e le piazze storiche…". Ora il progetto (visibile sul sito partecipattiva.it) è stato inoltrato all’amministrazione comunale che dovrà pronunciarsi in merito. Andrea Corazza, portavoce del Comitato promotore, ha commentato: "Ci auguriamo che lo straordinario impegno, partecipazione e volontà di tanti cittadini trovino una pronta considerazione".

m.ped.