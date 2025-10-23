Villa Boschetti gestita da privati? È polemica

È polemica in paese sul tema della gestione di Villa Boschetti da affidare a un soggetto privato. A sollevare la questione è la consigliera di opposizione Sabina Piccinini, che rileva: "Ha impiegato più di quarant’anni il Comune per rendersi conto di non essere in grado di gestire Villa Boschetti. Acquisita nel 1983 dal conte Gherardo, il bene culturale più importante del paese è da sempre oggetto di restauri di pregio, limitati però a singole parti mentre gran parte della Villa cade a pezzi. Oggi la Giunta finalmente riconosce che la villa è sottoutilizzata, alza bandiera bianca e decide di affidarsi per la gestione ad un partner privato attraverso lo strumento del Partenariato speciale pubblico-privato."

La procedura per la selezione del partner dovrebbe partire a breve con l’obiettivo dichiarato di arrivare ad una Fondazione di partecipazione. Chi potrà entrare a far parte di questa Fondazione? Altri soggetti privati? Obiettivo dichiarato della Giunta è quello di fare della Villa una "Casa della cultura". Quale cultura abiterà Villa Boschetti con l’arrivo del partner privato e della Fondazione di partecipazione? Sarà il Comune a dettare la linea o si farà sentire il peso dei privati? Chi trarrà i maggiori benefici? I dubbi sono tanti, il nostro Gruppo ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza.

Replica il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi: "Affermare che Villa Boschetti cade a pezzi significa non conoscere la realtà delle cose, visti i lavori effettuati alla corte interna nel 2022 e alle sale del piano terra nel 2024, oltre a investimenti funzionali come il sistema di estinzione incendi. Come in molti complessi storici, rimangono aree inagibili ma sono confinate ai margini dell’edificio, mentre il cuore della villa è oggi uno spazio vivo e accogliente, restituito alla comunità e pronto a ospitare nuove forme di cultura e partecipazione."

"Per questo pensiamo al Partenariato speciale, uno strumento previsto dal Codice dei contratti per valorizzare i luoghi della cultura attraverso la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e imprese. L’idea è quella di mantenere una funzione pubblica ma coinvolgere privati e associazioni di volontariato per far crescere l’offerta senza che il costo ricada per intero sulla collettività. Anche nel 2025, Villa Boschetti ha dimostrato di saper attrarre iniziative di qualità: il nostro obiettivo è farne un punto di riferimento culturale per tutto il territorio, nel pieno rispetto della sua storia e del suo valore."

Marco Pederzoli