Villa d’Oro, Elena Ferretti è iridata nel doppio misto

E’ stato davvero un memorabile fine settimana per i colori villadoriani, con impegni su più fronti e sempre con parecchie soddisfazioni. Il risultato più eclatante lo ha centrato Elena Ferretti ai Campionati Italiani Giovanili di scena a Terni, aggiudicandosi il titolo iridato nella gara di doppio misto Under 19 in coppia col reggiano Jacopo Cipriano. Gli emiliani si sono imposti in finale per 3-1 contro i favoritissimi Giacomo Izzo (campione d’Italia nel singolare) e Alessandra Benassi. Si tratta, tra l’altro, del primo titolo italiano per la Villa D’Oro dal 2019.

Buon terzo posto anche nel doppio misto Under 21 per il rossonero Daniele Rossi, in coppia con la forlivese Caterina Angeli. A Cascina (Pisa) si sono tenuti invece i concentramenti di serie B veterani e la Safim Villa D’Oro (Roberto Vai, Carlo Accorsi e Andrea Allegri), battendo col punteggio di 3-0 sia Reggio Emilia che Sesto Fiorentino, si è garantita la promozione in serie A2 per la prossima stagione.

Ottima performance per i villadoriani anche negli spareggi di serie C veterani tenutisi a San Felice, dove Marco Roncaccioli, Daniele Stanga e Mariano Greco, superando per 3-1 Poviglio, per 3-0 Casalgrande e per 3-0, in finale, la Fortitudo Bologna, si sono guadagnati il pass per i play off di Riccione, valevoli per la promozione nella serie B nazionale.