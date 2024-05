Villa d’Oro, furto e danni: "Hanno depredato il bar"

Erano entrati nella speranza di rubare l’incasso della giornata, ma alla fine, si sono dovuti accontentare di qualche bottiglia di birra dal frigo del bar. Quella di ieri non è stata di certo una nottata tranquilla alla Polisportiva Villa d’Oro, presa d’assalto da due malviventi che hanno fatto irruzione nel locale distruggendo una finestra. Erano passate da poco le 3 di mattina, quando i ladri si sono intrufolati nel cortile interno della polisportiva di via del Lancillotto e hanno sfondato i vetri di un infisso con un tombino. Dopo la spaccata, uno dei due è entrato nel bar, dove ha rubato alcune bottiglie di birra e di liquori, mentre il complice lo attendeva fuori. "Inizialmente – spiega Alessandro Battani, presidente della Villa d’Oro – il ladro aveva preso di mira la cassa, ma non avendo trovato soldi, si è diretto verso il frigo e ha preso qualche birra, poi, dal bancone del bar, ha rubato i primi liquori a portata di mano e si è dato alla fuga. Uno dei due malviventi era incappucciato, l’altro, invece, è passato sotto le videocamere di sorveglianza a volto scoperto. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti". Non è la prima volta che la Villa d’Oro finisce nel mirino dei delinquenti. I residenti denunciano anche che, sempre nella notte tra venerdì e sabato, alcune automobili parcheggiate in via del Lancillotto sono state danneggiate.

"I furti – chiarisce il presidente – sono all’ordine del giorno. Dalle videocamere di sorveglianza abbiamo immortalato diversi soggetti che sono venuti in polisportiva per rubare monopattini e biciclette, anche in pieno giorno. C’è anche chi è venuto in bici per rubare i mezzi altrui. I ladri sono organizzati e velocissimi: l’ultima volta, in meno di 30 secondi, sono riusciti ad aprire un lucchetto e portare via il mezzo. Si trattava della bicicletta di una studentessa del Sigonio". "Era da parecchi mesi che non capitava un episodio così eclatante – conclude Battani –, l’ultima volta, circa un anno fa, i malintenzionati avevano fatto irruzione arrampicandosi dalle finestre dei bagni che si affacciano sulla via. Questa volta, però, i danni sono molto ingenti perché la finestra è stata completamente distrutta. Da anni, siamo in balia di furti ed episodi di degrado".

Jacopo Gozzi