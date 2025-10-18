Villa d’Oro, match duro con Cisano

Seconda giornata nei campionati minori di pallavolo, con le squadre modenesi a caccia di conferme o di riscatto: in questo ambito sicuramente va inserito l’esordio casalingo della National Villa d’Oro, che pagando a caro prezzo le assenze, ha perso malamente a Cremona.

Non che la seconda giornata si preannunci facile facile, perché alla Marconi alle 20 arrivano i bergamaschi del Cisano che alla prima hanno "asfaltato" la Canottieri Ongina Monticelli, e che in una formazione molto esperta, annoverano anche l’ex-Stadium Daniele Albergati, opposto da quasi 850 punti in due stagioni nella Bassa: situazione analoga per la matricola Tecnoarmet Soliera 150, che dopo essersi fatta sorprendere dalla Mo.Re. Anderlini, riceve alle 19 alla Palestra Cento Passi proprio quella Cremonese fatale per la Villa. A proposito della Mo.Re. secondo derby in due gare per i ragazzi di Not, di scena alle 17 alla Bursi di Spezzano contro la Beca Tensped Spezzanese, che all’esordio ha impressionato con gli attacchi di Matteo Bertoli, ed Alessandro Bartoli: non ci dovrebbero essere problemi per la Kerakoll Sassuolo, che alle 18.30 al PalaPaganelli riceve un Asola che non ha impressionato, mentre profuma di A1 la sfida di Monza tra le due seconde squadre di Vero Volley Monza, e Valsa Group Modena Volley.

Passando al femminile, difficile che le quattro modenesi possano riproporre l’en plein di sabato scorso, con quattro successi su quattro: la Moma Anderlini rischia qualcosa a Ravenna contro una Olimpia Teodora che prova a rinverdire i fasti di un tempo, ed è reduce dal buon successo di Forlì, ma le ragazzine della Maioli sembrano in grado di sorprendere.

In B2 il calendario sembra dare una mano alle modenesi, con Hydroplants Soliera 150, e Zerosystem S.Damaso in casa, e la sola Modena Volley alla prima trasferta-verità: le gialloblù di Tamburello vanno a Collecchio, ospiti di quel Galaxy che ha tra i dirigenti l’indimenticato Aristo Isola: le solieresi invece ricevono alle 19 alla Palestra Loschi il Viadana, mentre al PalaBortolamasi di S.Damaso alle 18 arriva pericoloso Minerva Parma.

Riccardo Cavazzoni